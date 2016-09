Disney Channel 22:05 bis 22:35 Trickserie Familie Feuerstein Das Steinweg-Klavier USA 1961 HDTV Merken Bald ist Hochzeitstag. Wilma Feuerstein soll ein original Steinweg-Klavier bekommen. Da Ehemann Fred dafür nur 50 Dollar berappen will, lässt er sich auf ein krummes Geschäft ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster, Michael Maltese, Arthur Phillips