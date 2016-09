Disney Channel 20:15 bis 22:05 Abenteuerfilm Schatzritter - Das Geheimnis von Melusina D, LUX 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Jeff lebt mit seinem Vater auf einem Campingplatz in der Nähe einer alten Bergruine, die im Besitz der eigenen Familie ist. Da die Mutter sieben Jahre zuvor auf mysteriöse Art und Weise verstorben ist, sind sie fern jeglichen Trubels aufs Land gezogen, wo sich Jeff allmählich einsam fühlt. Hinzu kommt, dass sein übertrieben fürsorglicher Vater ihm auch noch alles verbietet, was Spaß macht. Als endlich die Sommerferien beginnen, freut sich Jeff auf ein Wiedersehen mit seinen Freunden, die jedes Jahr auf dem Campingplatz Urlaub mit deren Familien machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clemens Schick (Duc de Barry) Luc Feit (Michael Kutter) Alexandra Neldel (Melanie) Anton Glas (Jeff Kutter) Lana Welter (Julia) Thierry Koob (Leo) Tun Schon (Killer) Originaltitel: Schatzritter Regie: Laura Schroeder Drehbuch: Stefan Schaller, Martin Dolejs, Oliver Kahl, Eileen Byrne Kamera: Peter von Haller Musik: Natalia Dittrich Altersempfehlung: ab 6