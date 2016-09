Disney Channel 06:30 bis 06:55 Trickserie Sofia die Erste Die schüchterne Prinzessin USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einer Gruppenarbeit in der Schule wird Sofia ihre Mitschülerin Vivian als Projektpartnerin zugeteilt. Zunächst ist Sofia nicht begeistert, denn in der Schule kursieren komische Gerüchte über Vivian. Doch bald stellt Sofia fest, dass Vivian sehr nett ist, aber leider unglaublich schüchtern. Sofia versucht daraufhin alles, um Vivian dabei zu helfen ihre Schüchternheit zu überwinden, damit auch die anderen in der Schule Vivian wirklich kennenlernen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber, Laurie Israel, Rachel Ruderman Musik: John Kavanaugh