Dokumentation Unterwegs in Österreich Der neue Jahrgang - Jungwinzer im Burgenland A 2014 Sie sind jung, perfekt ausgebildet und zielorientierte Weinprofis: Die ambitionierten Frauen und Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und kommen zum Teil aus namhaften Traditionsbetrieben, andere machen als Newcomer Furore. Wie zum Beispiel Jacqueline Klein aus Andau. Sie hat erst vor vier Jahren begonnen, Wein zu machen. Oder Helmut Poller aus dem 70- Seelen-Dorf Höll im Südburgenland, der gerade ein zwei Millionen-Euro teures Weingut in die grüne Wiese gestellt hat. Aber auch die Vermarktung haben die jungen Winzerinnen und Winzer zur Perfektion gebracht und sie setzen verstärkt auf Marketing. Melanie Balaskovics begleitet den neuen Jahrgang der WinzerInnen zwischen Seewinkel und Eisenberg von der Weinlese bis zur Präsentation.