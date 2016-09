ORF 2 11:25 bis 12:55 Liebesfilm Die Alpenklinik - Aus heiterem Himmel D, A 2008 2016-10-01 04:05 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach Jahren wilder Ehe wollen Miriam und Daniel ernst machen. Ein Termin beim Standesamt ist gebucht. Als sich der angesehene Chirurg dann auch noch entschließt, sich an Miriams Klinik zu beteiligen, schwebt diese im siebenten Himmel. Doch die Freude währt nicht lange. Kurz vor der Hochzeit bricht Miriam scheinbar ohne Grund zusammen, zeigt lebensgefährliche Vergiftungssymptome und ringt mit dem Tod. Daniel steht am Rande der Verzweiflung, denn er kann ihr nicht helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Dr. Daniel Guth) Anica Dobra (Miriam Berghoff) Sigmar Solbach (Max Pulkava) Beate Maes (Linda Singer) Albert Fortell (Anton Rosner) Philipp Moog (Viktor Falk) Brigitte Kren (Dorothea Schwartz) Originaltitel: Die Alpenklinik - Aus heiterem Himmel Regie: Karl Kases Drehbuch: Werner Sallmaier Kamera: Karl Kases Musik: Otto M. Schwarz Altersempfehlung: ab 6