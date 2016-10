Louise (Susan Sarandon) arbeitet als Kellnerin in einem Schnell-Restaurant. In ihrer Beziehung zu dem Musiker Jimmy (Michael Madsen) kriselt es, da dieser ständig auf Tour ist. Ihre Freundin Thelma (Geena Davis) ist mit dem gewalttätigen Darryl verheiratet. Eines Tages beschließen die beiden Frauen, für ein Wochenende dem Alltagstrott zu entfliehen. Doch nachdem sie eine Bar besucht haben, wird Thelma fast von einem Betrunkenen vergewaltigt, und Louise erschießt den Mann. Aus Angst, die Polizei könnte ihnen den Tathergang nicht glauben, fliehen die beiden Richtung Mexiko. In Google-Kalender eintragen