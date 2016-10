ORF 1 18:15 bis 18:40 Comedyserie The Big Bang Theory Kein Job fürs Leben USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Was ist das Beste, was einem Wissenschaftler passieren kann? Eine Stelle auf Lebenszeit! Als solch ein Posten an der Universität frei wird, geraten Raj, Sheldon und Leonard nicht nur untereinander in einen heftigen Konkurrenzkampf - sie müssen auch noch Erzfeind Kripke ausstechen. Der ist ebenfalls scharf auf den Job und schleimt heftig bei Janine Davis, die Mitglied des Entscheidungskomitees ist. Die Freunde lassen sich einiges einfallen, um Davis nachhaltig zu beeindrucken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steve Holland, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6