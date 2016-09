ORF 1 10:25 bis 10:45 Trickserie Kein Keks für Kobolde Der knallrote Spinnenstich D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Nicht nur, dass sie sich der hungrigen Kobolde erwehren muss, die ihre Geburtstagstorte auffuttern möchten! Viel schlimmer ist, dass Mias Vater der Überzeugung ist, dass Mia ihren Geburtstag mit lustigen Hüten, roten Clownnasen und Babyspielen feiern soll. Wütend flüchtet Mia in den Wald und läuft in ein Spinnennetz, die Spinne sticht zu und Mias Nase sieht aus wie ein knallroter Giftpilz. Die Kobolde beschließen, Mia zu retten und machen sich auf einen langen und gefährlichen Weg, um das einzig wirksame Mittel gegen Spinnenstiche zu besorgen: den Schleim von Bombina, der Feuerbauch-Kröte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Kym Goldsworthy Musik: Guy Michelmore