Zee.One 19:45 bis 22:00 Drama Gestern, heute und für immer IND 2009 Jai und Meera sind ein junges, flottes Pärchen aus Indien, das nach London gezogen ist. Sie sind glücklich miteinander, aber die Leidenschaft in ihrer Beziehung ist verflogen. Als sich für beide plötzlich neue Karrierechancen ergeben, packen sie die Gelegenheit beim Schopfe und beenden ihr Beziehung. Meera kehrt nach Indien zurück, wo ihr neuer Boss Vikram ihr Avancen macht. Jai hingegen bleibt vorerst in London, hofft aber, einen Job in St. Francisco an Land zu ziehen. In einem geschickt eingeflochtenen Nebenplot erfährt das Publikum von Verr Singh. Der alte Herr erzählt dem jungen Jai Jai von einem Mädchen namens Harleen, in das er sich unsterblich verliebte und für das er tausend Meilen durch Indien gereist war. Die Geschichten des alten weisen Mannes zeigen Jai, wie viel mehr sich Paare im alten Indien gegenseitig respektiert hatten, und wie die Moderne das romantische Indien der Vergangenheit verändert hatte. Jai macht sich über Veer lustig, da dieser Harleen die Ehe versprochen hatte, ohne sie überhaupt richtig zu kennen. Schließlich gelingt es Verr jedoch, Rai von einer Reise nach Indien zu überzeugen. ?Nur als Freund' trifft er Meera. Die beiden erkennen, wie sehr sie einander brauchen. Plötzlich taucht Vikram auf, und macht Meera einen Antrag ... Bildergalerie Schauspieler: Saif Ali Khan (Jai Vardhan Singh / Veer Singh) Deepika Padukone (Meera Pandit) Rishi Kapoor (Veer Singh) Rahul Khanna (Vikram Joshi) Florence Brudenell-Bruce (Jo) Giselli Monteiro (Harleen Kaur) Rajendranath Zutshi (Harleens Vater) Neetu Singh Originaltitel: Love Aaj Kal Regie: Imtiaz Ali Drehbuch: Imtiaz Ali Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 6