Zee.One 12:15 bis 13:00 Abenteuerserie Buddha IND 2013 HDTV Die legendäre Welt der Sagen und Mythen lädt ein, eines ihrer ältesten Geheimnisse zu entdecken: Willkommen in der magischen Welt des Morgenlandes, willkommen bei Buddha. Der kleine Prinz wurde unter dem Namen Siddartha im Jahre 563 vor Christus geboren. Als ältester Sohn des guten Königs Shudoddhana und seiner schönen Gemahlin Mahamaya trug er die 32 prophezeiten Zeichen des Lichtes. Weise Männer und Wahrsager im ganzen Land waren sich sicher, dass der Retter der Menschheit in die Welt gekommen war. Das Volk jubelte und der Junge wuchs zu einem ausgezeichneten Krieger heran, der vor keinem Schwertkampf zurückwich. Als er das Mannesalter erreicht, verliebte er sich in die anmutige Prinzessin Yashodhara aus dem benachbarten Königreich Persien. Die Serie zeichnet den Weg Siddhartas zur Legende, zur Erleuchtung und seiner Wiedergeburt als Lichtgestalt Buddha nach. Schon immer war der Prinz nicht nur ein leidenschaftlicher Kämpfer und Ehemann, sondern auch ein nachdenklicher Zweifler, ein Philosoph und Denker. Er hinterfragte die kriegerisch-religiösen Lehren seiner Vorväter: Für ihn standen die Wahrheit, die Ruhe, der Frieden im Vordergrund. Schauspieler: Himanshu Soni (Prince Siddarth) Kajal Jain (Yashodhara) Sameer Dharmadhikari (Suddhodana) Deepika Upadhya (Maya) Gungun Uprari (Prajapati) Jagat Singh (Devdutt) Originaltitel: Buddha Regie: Prakash Kapadia Altersempfehlung: ab 6