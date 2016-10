Schweiz 2 00:35 bis 02:10 Drama The Rover AUS, USA 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Australisches Outback, nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft. Die Zivilisation, wie man sie kennt, existiert nicht mehr. Die Menschen sind skrupellos, und jeder kämpft für sich allein. Der einsame Farmer Eric (Guy Pearce) hat sich mit der feindseligen Umwelt abgefunden. Er redet kaum und bleibt für sich. Eines Tages wird Eric sein letztes Besitztum, sein geliebter Rover, von ein paar Halunken gestohlen. Er entschliesst sich, den Verbrechern quer durch das gesetzlose Ödland zu folgen und sich sein Auto zurückzuholen. Unterwegs stösst er auf den geistig zurückgebliebenen Kleinkriminellen Rey (Robert Pattinson), der von der Verbrecherbande mit einer schweren Schussverletzung zurückgelassen wurde und dessen Bruder der Anführer der Autodiebe ist. Eric beschliesst, den verunsicherten Knaben mit sich zu nehmen, in der Hoffnung, er würde ihn zu den Dieben führen. Mit Aussicht auf Rache und ohne Gnade macht sich Eric gemeinsam mit Rey auf die Jagd durch die endlosen Steppen. Während Eric jeden vernichtet, der sich ihm in den Weg stellt, ist Rey auf der Suche nach einer Erklärung, warum sein Bruder ihn zurück gelassen hat. Nach seinem Spielfilmdebüt "Animal Kingdom" durfte Michôds zweiter Kinofilm "The Rover" seine Weltpremiere im Programm der renommierten Filmfestspiele von Cannes 2014 feiern. Die von Michôd gemeinsam mit Schauspieler Joel Edgerton ("The Great Gatsby") entworfene, absolut minimalistische Wüstenstory mit einem unerschütterlichen Guy Pearce in der Hauptrolle und einer fast schon verstörenden Leistung des früheren "Twilight"-Frauenschwarms Robert Pattinson bietet raues, unbequemes und teilweise ins Absurde überzeichnetes Genrekino. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Eric) Robert Pattinson (Rey) Scoot McNairy (Henry) Gillian Jones (Oma) David Field (Archie) Tawanda Manyimo (Caleb) Susan Prior (Dorothy Peeples) Originaltitel: The Rover Regie: David Michôd Drehbuch: David Michôd Kamera: Natasha Braier Musik: Antony Partos Altersempfehlung: ab 16