Schweiz 2 18:10 bis 18:40 Comedyserie Two and a Half Men Die frenetische Detektivin USA 2006 HDTV Kandi bittet Alan, ihr beim Textlernen für ein Casting zu helfen. Dieser tut ihr den Gefallen, um sie endlich dazu zu bringen, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Frankie J. Allison (Rodney) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6