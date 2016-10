Schweiz 2 13:40 bis 15:05 Trickfilm Milo und Mars USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei der Entführung seiner Mutter durch Aliens gelingt es dem neunjährigen Knaben Milo, unentdeckt mit ins Raumschiff zu steigen. Auf dem Planeten Mars angekommen lernt er, dass entführte Mütter zu herzlosen "Programmen" umfunktioniert werden. Diese werden für die Erziehung der Marsbabys dringend benötigt. Auf dem unheimlichen Planeten herrscht eine alte Frau, "Supervisorin" genannt, welche die Einwohner belügt und unterdrückt. Milo will seine Mutter befreien, die nur noch wenige Stunden zu leben hat, bis sie als Roboter verwendet wird. Die Marsbewohner Gribble, der wie Milo von der Erde stammt, und seine einheimische Freundin Ki wollen Milo dabei helfen. Ihnen steht die mächtige Supervisorin und ihre stramm organisierte Armee von Robotern gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Stefan Günther (Gribble) Carin C. Tietze (Mum) Laura Maire (Ki) Manuela Renard (Supervisor) Originaltitel: Mars Needs Moms Regie: Simon Wells Drehbuch: Simon Wells, Wendy Wells Kamera: Robert Presley Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6