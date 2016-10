Schweiz 1 03:50 bis 04:45 Talkshow Aeschbacher Stehaufmännchen CH 2016 Stereo HDTV Merken Nicole Hollenstein hat ihre Fotokamera immer griffbereit, wenn es darum geht, ein Tier ins rechte Licht zu rücken. Die Fotografin führt die erste Tiermodelagentur der Schweiz. Benötigen Film- und Werbefirmen einen Hund, eine Katze oder eine Schlange, können sie in der über 400 Tieren umfassenden Kartei das passende Model auswählen. Hat die Ostschweizerin einen Vierbeiner vermittelt, muss er am Set oft einfach nur dasitzen und gut aussehen. Dafür erhält er respektive Frauchen oder Herrchen eine Gage, die schon einmal in den vierstelligen Bereich fallen kann. Wolfgang Niedecken ist zwar älter und reifer geworden, aber lässt keine Spur von Müdigkeit erkennen. Seit 40 Jahren steht er mit seiner deutschen Kultband BAP auf der Bühne. Zeitlebens hat er sich gegen Fremdenhass und für den "vergessenen Kontinent" Afrika eingesetzt. Dies widerspiegeln auch seine Lieder, die er allesamt auf Kölsch singt. Ein Schlaganfall vor fünf Jahren zwingt ihn zwar, wieder neu sprechen zu lernen, doch schon ein halbes Jahr später steht er wieder da, wo er am liebsten hingehört: auf die Bühne und vor das Publikum. Jennifer Oehrli hütet bei den Frauen der Berner Young Boys das Tor. Dass sie heute wieder auf Topniveau Fussball spielen kann, grenzt an ein Wunder. Bei einem Länderspiel mit der Schweizer Nationalmannschaft bricht sie sich den Arm. Eigentlich ist dies nichts Gravierendes, doch der Arm will und will nicht zusammenwachsen, zwingt Jennifer zu einem zweijährigen Unterbruch und vier Operationen. Die Karriere scheint gelaufen. Doch Jennifer verliert nicht den Mut und wird für ihren starken Willen belohnt. Wisi Zgraggen Ist 25-jährig und Vater eines kleinen Buben, als er bei der Heuernte in die Rundballenpresse gerät und beide Arme verliert. Die IV empfiehlt ihm die Rente. Stattdessen rüstet er auf eigene Kosten seinen Hof um. Heute meistert er den Alltag selbstständig und führt erfolgreich eine Dexter-Rinderzucht. Dank eisernem Willen und positiver Lebenseinstellung hat er das Unglaubliche geschafft. Doch auch 14 Jahre nach seinem schweren Unfall, ist er auf fremde Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, zur Toilette zu gehen oder einen Pullover überzustreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Nicole Hollenstein (gründete die erste Tiermodelagentur der Schweiz), Wolfgang Niedecken (Deutschrock-Legende), Jennifer Oehrli (Torhüterin), Wisi Zgraggen (Landwirt) Originaltitel: Aeschbacher