Schweiz 1 23:40 bis 00:45 Krimiserie Line of Duty - Cops unter Verdacht Folge: 5 Die Bewährung GB 2012 Dolby Digital HDTV Tony Gates rettet Steve im letzten Moment vor seinen Peinigern. Bei sich zu Hause liegt sein Hund tot auf dem Boden. Er gesteht seiner Frau seinen Seitensprung und taucht daraufhin ab. Kate und Superintendent Hastings setzten alles daran, Tony zu fassen. Doch da immer noch keine Beweise für ihre Theorie vorliegen und Tony nicht auffindbar ist, gerät die AC12 immer mehr unter Druck: Die Antiterrorabteilung ist überzeugt davon, dass der Doppelmord an den Dealern mit Terror in Verbindung steht. Kate findet heraus, dass Steve von Tony gerettet wurde und zweifelt nun an dessen Loyalität - mit gutem Grund, Steve trifft heimlich Tony. Als er diesen in die Ermittlungen miteinbeziehen will, wird der Zusammenhalt im Team auf eine harte Probe gestellt. Doch Hastings willigt schliesslich ein, es zu wagen. Bei der darauffolgenden Aktion nimmt Tony das Gesetz in seine eigenen Hände - mit fatalen Konsequenzen. Schauspieler: Tomi May (Miroslav) Gregory Piper (Ryan Pilkington) Martin Compston (DS Steve Arnott) Vicky McClure (DC Kate Fleming) Thomas O'Malley (IT Technician) Nigel Boyle (DI Ian Buckells) Claire Keelan (DS Leah Janson) Originaltitel: Line of Duty Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Carly Paradis Altersempfehlung: ab 16