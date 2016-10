Schweiz 1 14:10 bis 15:00 Serien Grand Hotel Verwirrung nach Plan E 2013 HDTV Merken Doña Teresa will Doña Ángela bewegen, ihre Aussage zurückzuziehen, und sagt ihr im Gegenzug Hilfe für Andrés zu. Javier wendet sich wegen Lauras merkwürdiger Zuneigung zu ihrer Puppe an Sofia. Maite begibt sich mit Julio und Alicia in das Gasthaus, in dem Bazán untergebracht ist. In der Kommode seines Zimmers findet sie ein Halsband. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Pep Anton Muñoz (Ayala) Pedro Alonso (Diego) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Carlos Sedes Altersempfehlung: ab 12