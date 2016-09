Schweiz 1 10:30 bis 10:45 Porträt DESIGNsuisse Martin Leuthold - Textildesigner CH 2005 Stereo Merken Seine Arbeit ist auf den Laufstegen der grossen Modemetropolen Paris, London und Mailand zu bewundern: Martin Leuthold entwirft als Art Director bei der Firma Jakob Schlaepfer in St. Gallen Stoffe für die grossen Modemacher. Einen Namen gemacht hat er sich mit dem innovativen Einsatz von Metallgarnen in Textilgeweben. Für sein textiles Schaffen hat Martin Leuthold den Swiss Design Award sowie den renommierten amerikanischen Cotton Design Award erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DESIGNsuisse