Sport1+ 04:20 bis 05:30 Motorsport Motorsport - ADAC GT Masters Rennen 1. Rennen, Hockenheimring Merken Showdown in der Liga der Supersportwagen live auf SPORT1: Auf dem Hockenheimring geht an diesem Wochenende das große Saisonfinale des ADAC GT Masters über die Bühne. Nach zuvor sechs Saisonstationen wird hier der spannende Meisterschaftskampf entschieden. Vor den letzten Rennen des Jahres führt das Audi-Duo Connor De Phillippi und Christopher Mies mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Punkten auf die beiden Corvette-Piloten Jules Gounon und Daniel Keilwitz. Wer am Ende jubeln darf beantwortet SPORT1-Kommentator Patrick Simon, der am Mikrofon abwechselnde Gäste aus dem Fahrerlager begrüßt. Moderatorin Julia Josten fängt die Stimmen der Sieger und Verlierer ein. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Josten