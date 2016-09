Sport1+ 06:25 bis 07:00 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Kurzversion D Merken Timo ist 33 Jahre alt und ein waschechter Dortmunder. Und als echter Ruhrpottler kennt er die PS PROFIS von der ersten Folge an. Jetzt braucht er ihre Hilfe: Timo sucht bereits seit langer Zeit nach besonders viel Auto für wenig Geld. Eine echte Chance sieht er dabei in Ladenhütern, die keiner haben will - sprich Autos, die unterschätzt werden, aber alles liefern, was das automobile Herz begehrt. Im Budget ist er dabei recht flexibel. Mehr als 14.000 Euro sollten es aber nicht sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott