BonGusto 22:15 bis 22:45 Magazin One Night Stand Charleston Charleston, South Carolina. Die Stadt im Südosten der USA gehört definitiv in Amerikas erste Liga, wenn's um Essen, Kultur und Südstaatencharme geht. Aus Sicht der großen Metropolen ist Charleston eine Kleinstadt mit Potential zum Pilgerort. Nach Sonnenuntergang wird die Stadt aber genauso wild und temperamentvoll wie der Tanz, der ihren Namen trägt. Mit ein bisschen Wagemut kommt Annie Sibonney Charleston auch geschmacklich auf die Spur: dem Soul-Food der traditionellen Gullah-Küche, den selbstgejagten Eichhörnchen und sogar selbstgebranntem "Moonshine"!