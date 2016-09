BonGusto 20:30 bis 20:55 Magazin Get fresh with Al Brown Dunedin NZ 2013 Merken Al schaut sich einen Bauernmarkt in Dunedin an, welcher in einer historischen Bahnanlage stattfindet. Hier findet er auch die Zutaten seiner Vorspeise. Im Hauptgang verbindet er schottischen Stolz mit sparsamen Studentenbudget. Das Dunedin-Menü: Vorspeise: Venusmuschel-Krabbensuppe Hauptspeise: Geröstete Schweinehaxe mit Blackpudding Dessert: Brotpudding mit Himbeeren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown