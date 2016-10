WDR 04:30 bis 06:00 Reise Wunderschön! Von Wandern und Fliegen - Der Sauerland-Höhenflug / Eine Holzrampe durch den Urwald / Gerichtsverhandlung im Museum / Vom Biggesee zur Attahöhle / Turm mit besonderem Ausblick D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Beim Sauerland-Höhenflug ist der Name Programm: Der Fernwanderweg führt über Gipfel und Höhen mit faszinierenden Ausblicken. Stefan Pinnow spaziert - und fliegt - quer durch das Sauerland und erlebt Kurioses und Merkwürdiges: In den Steinbrüchen von Düdinghausen gibt es tropische Kopffüßer, im Bergbauort Meggen stehen Pyramiden, in der Attahöhle reift ein Käse und im "Curioseum" sind "gefrorene Gewitterblitze" zu besichtigen. Stefan Pinnow klettert auf die Burg Altena, fliegt mit einem Ultraleichtflieger über Winterberg und steigt hinab in den Heilstollen Nordenau. Begleitet wird er von der Mendener Krimi-Autorin Kathrin Heinrichs, die der Region ein "Denkmal" gesetzt hat. Eine Holzrampe durch den Urwald Nach einem Abstecher in den Heilstollen von Nordenau begleitet Stefan Pinnow einen Höhenflug-Ranger durch das Renautal bei Altastenberg. Hier geht es auf einer Holzrampe mehrere 100 Meter durch eine geradezu urwaldartige Landschaft, die noch ein Geheimtipp ist. Gerichtsverhandlung im Museum Wer mit einer Krimiautorin unterwegs ist, darf dieses kleine, aber feine Museum nicht links liegen lassen: das Gerichtsmuseum in Bad Fredeburg. Galgenstrick und Henkersbeil - Stefan Pinnow macht einen kleinen Streifzug durch die Justizgeschichte des Sauerlands. Turm mit besonderem Ausblick Einer der höchsten Türme am Sauerland-Höhenflug ist der Schomberg-Turm bei Sundern. Das monströse Stahlkonstrukt bietet einen der spektakulärsten Ausblicke und unterstreicht das besondere Erleben auf diesem Wanderweg. Stefan Pinnow steigt hinauf. Vom Biggesee zur Attahöhle Bei einer Fahrt über den Biggesee lernt Stefan Pinnow, dass tief unter der Wasseroberfläche ein Untier lebt und dass es auf der Bigge "Eisberge" gibt. Mit der Bimmelbahn geht dann zur Attahöhle, der meistbesuchten Tropfsteinhöhle in Deutschland - in der sogar ein besonderer Käse reift. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön! Regie: Thomas Rosteck