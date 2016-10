WDR 18:15 bis 18:45 Kochen Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Kochen für Freunde D 2016 2016-10-02 07:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kochen für Freunde Einfach und köstlich soll es sein! Die Küche von Björn Freitag ist bodenständig und kreativ. Dabei konzentriert sich der Spitzenkoch aus Dorsten auf wenige, aber sehr gute Zutaten - möglichst aus der Region. Immer wieder probiert er neue Rezepte aus oder verwandelt klassische Gerichte in eine moderne Mahlzeit. Heute zeigt er, wie man für seine Freunde kochen kann, ohne dass man den ganzen Abend in der Küche stehen muss. Vorweg gibt es eine Zwiebelsuppe mit krossen Käseplättchen und selbstgemachten Croutons. Als Hauptgang folgt eine Rinderroulade (die nicht stundenlang geschmort werden muss) mit Rotkohl. Und zum Schluss ein Kompott aus Rhabarber mit Eischnee, der abgeflämmt wird. In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Pech und Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt sehr praktische Tipps. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. Alle Informationen sind im Internet unter einfachundkoestlich.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Regie: Andrea Hürdler