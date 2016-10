WDR 16:00 bis 16:45 Dokumentation Ausgerechnet Katze D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Katze ist der Deutschen liebstes Haustier - in jedem fünften Haushalt lebt mindestens eine. Den 12 Millionen Hauskatzen stehen "nur" knapp 7 Millionen Hunde gegenüber. Das schlägt sich natürlich auch in den Umsatzzahlen nieder: Trocken- und Feuchtfutter, Snacks, Katzenklos, Kratzbäume und Katzenspielzeug: die Palette verfügbarer Artikel ist riesig, die dafür ausgegebene Summe auch. Allein mit Katzenstreu wurde in 2014 rund 265 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Daniel Aßmann geht der "Faszination Katze" auf den Grund und zeigt, was eine Katze ihren Halter kostet. Seine Reise führt ihn auch auf eine internationale Katzenausstellung, in eine Katzenfachklinik, in ein Katzenhotel und zu einer Katzenpsychologin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Aßmann Originaltitel: Ausgerechnet Katze