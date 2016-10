Tele 5 23:15 bis 00:55 Horrorfilm Piranha 3DD USA 2012 2016-10-01 02:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Piranha-Schwarm ist wieder hungrig. Nach dem Blutbad im Lake Victoria zieht er weiter flussaufwärts und landet in dem Wasserpark Big Wet, wo sich zum Feiern und schnellen Sex entschlossene Teenager zusammengefunden haben. Die mutierten Biester richten ein Blutbad von unvorstellbaren Ausmaßen an. Nur die entschlossene Maddy und ihre beiden Freunde Barry und Kyle sind bereit, den Piranhas entgegen zu treten. Dazu müssen sie allerdings selbst ins Wasser. Und das ist noch nicht die letzte Überraschung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danielle Panabaker (Maddy) David Koechner (Chet) Matt Bush (Barry) Katrina Bowden (Shelby) Jean-Luc Bilodeau (Josh) Chris Zylka (Kyle) Adrian Martinez (Big Dave) Originaltitel: Piranha 3DD Regie: John Gulager Drehbuch: Joel Soisson, Marcus Dunstan, Patrick Melton Kamera: Alexandre Lehmann Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 18