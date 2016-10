RTL II 04:15 bis 04:50 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind wieder unterwegs: Walther aus Berlin, Dennis aus Köln und Elvis aus Braunschweig suchen nach mehreren Anläufen noch immer nach ihrer Traumfrau. Walther (55) versucht erneut in Rumänien sein Glück und hofft auf die Unterstützung von Partnervermittlerin Antoinette. Doch die Vermittlerin kennt den Reisekaufmann und seine Macken - und will, dass er sich endlich ändert. Währenddessen wollen Dennis (26) und Elvis (31) im polnischen Stettin auf Brautschau gehen. Schließlich liegt das Gute manchmal ganz nah. Partnervermittlerin Viola ist zwar skeptisch, doch bei Dennis funkt es gleich beim ersten Date. Manfred aus Dachau genießt derweil einen romantischen Urlaub mit Russin Sofia. Der 45-jährige Versicherungsmakler und die Zahnärztin sind noch immer ein Paar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht