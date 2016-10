RTL II 01:55 bis 02:45 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Walther (55) aus Berlin trifft in Rumänien auf die 40-jährige Marta - und ist hellauf begeistert. Auf einem Weingut kommt er der Ärztin aus Timisoara näher und verliebt sich Hals über Kopf. In Stettin hat Elvis (31) aus Braunschweig ein Date mit Asha. Für die 22-Jährige Polin ist Elvis der Traummann schlechthin. Doch das scheint den Niedersachsen ganz schön zu überfordern. Währenddessen verlebt Dennis (26) eine märchenhafte Kutschfahrt mit Polin Nicky. Kölner Detlef (54) reist nach Sankt Petersburg. Das erste Treffen mit Partnervermittlerin Ksenia Droben fällt allerdings wenig erfreulich aus: Keine der Damen, die der Unternehmer ausgewählt hat, möchte ihn kennenlernen. Aber zu guter Letzt wird es bei einer Bootsfahrt auf der Niewa doch noch romantisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht