Frauentausch Heute tauschen Cila (43) und Petra (29) die Familien D 2012 16:9 HDTV Seit fünf Jahren hängt für Cila (43) der Himmel voller Geigen, denn da fand sie ihren Traummann. Jogi (52) ist für die Portugiesin ein echter Glücksgriff, da die beiden auch das Interesse für Partys und Styling teilen. Der Radiomoderator und DJ ist auch ein famoser Frauenversteher und verwöhnt seine Liebste gerne nach Strich und Faden. Komplett wird die Familie durch den flauschigen Nachwuchs. Daniel (7), ist ein Hase, aber trotzdem überall dabei, schließlich ist er für das Paar der perfekte Kinderersatz. Die 19-jährige Vanessa lernte erst vor einem Jahr ihren Vater Sven (34) kennen und lebt seitdem bei ihm und dessen Lebensgefährtin Petra (29). Vanessa möchte, dass ihr Vater sich nach all den Jahren endlich um sie kümmert, der hat aber auch andere Interessen. Svens große Leidenschaft ist sein Webradiosender. Der Arbeitsuchende träumt von einer großen Karriere als Moderator, Petra unterstützt ihn dabei. Uneinigkeit herrscht jedoch in Haushaltsdingen, denn von Mithilfe hält Sven gar nichts, genau wie seine Tochter Vanessa. Diese ist auf die Freundin ihres Vaters nicht so gut zu sprechen, denn sie findet, dass ihr Vater sich mehr um sie als um Petra kümmern sollte. Jetzt tauschen Cila und Petra die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit.