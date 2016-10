RTL II 14:45 bis 17:55 Dokusoap Das große Kochprofis-Battle "Strandbad Lübars" / "Bötzow privat" / "Normandie" / "Osseria" D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken STRANDBAD LÜBARS Das Restaurant: Das Restaurant "Strandbad Lübars" gehört zum Freibad am Ziegeleisee in Berlin-Reinickendorf. Wer aber erwartet nur Kioskfutter wie Pommes und Eis am Stiel zu bekommen, der täuscht sich. Das Essen ist gut bürgerliche deutsche bzw. Berliner Küche. Die Personen: Chef Olaf ist zwar gelernter Einzelhandelskaufmann, aber von Kindheit an mit der Gastronomie verbunden. Bereits im Alter von 18 Jahren übernahm er die Kneipe seiner Eltern. Der Wirt kann alles: kochen, Service, Tresen und vor allem - und das macht er am liebsten: die Gäste unterhalten. Als echte Rampensau arbeitet er nebenbei an seiner Karriere als Schlagersänger. Zusammen mit seinem Kumpel bildet er das Duo "OIaf & Hans". Für den kommenden Sommer ist er bereits als Sänger am Ballermann gebucht. Dean ist seit zwei Jahren der Küchenchef im Lübars. Er ist Koch mit Leib und Seele, und kann sich gut vorstellen, noch lange Zeit in Olafs Lokal zu bleiben. Marcel ist gelernter Koch und unterstützt Dean in der Küche. Der ist für ihn eine Art beruflicher Ziehvater. Die beiden haben schon früher in einem anderen Lokal zusammen gearbeitet. Agnieszka ist Olafs Frau und Service-Kraft. Sie sieht ihre Crew als ihre Familie an und liebt die enge Zusammenarbeit im Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Große Kochprofis-Battle