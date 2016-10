RTL II 13:45 bis 14:45 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Picasso in Rendsburg "Picasso" in Rendsburg D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Das "Picasso" in der Mitte Schleswig-Holsteins am Nord-Ostsee-Kanal: Seit der Eröffnung kämpfen Pächterin Yusneira (25) und ihr Freund Faruk (32) ums Überleben. Die Wirtschaftspolitikstudentin brach extra ihr Studium ab, um sich Hals über Kopf in das Abenteuer Gastronomie zu stürzen. Doch von Anfang an unterliefen der gebürtigen Venezolanerin schwere Fehler. Die RTL II-Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer - letzterer durch seine Zeit auf Mallorca mediterran geprägt - wollen in der Küche des gelernten Einzelhandelskaufmanns Markus (37) mit original spanischen Tapas das südländische Feuer wieder entfachen. Doch der kulinarische Weg ist nicht der einzige, den die Kochprofis dem Team ebnen müssen. Denn wie sich herausstellt, haben sich Yusneira und Faruk auch finanziell verrannt. Und auf einmal wird der Ausflug in die Welt der Tapas zu einem existenziellen Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd