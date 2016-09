RTL II 11:40 bis 12:45 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Um Kosten zu sparen, kündigen Sabine und Michael ihre Mietwohnung, bevor sie ein neues Haus gefunden haben. Ein schwerer Fehler, wie sich herausstellt, denn selbst einen Monat vor Ablauf der Mietfrist haben sie noch keine neue Bleibe gefunden. Schließlich präsentiert ein Makler die Lösung: ein bezugsfertiges Haus mitten in der Heimatstadt. Doch auf die glückliche Nachricht folgt die Ernüchterung: Das mehr als hundert Jahre alte Haus muss grundsaniert werden! Muffige Holzvertäfelungen, marodes Mauerwerk, Schimmelbefall im Wohnzimmer und ein völlig verwahrloster Garten. Sabine und Michael bleiben nur drei Wochen und einen richtigen Plan haben sie nicht: Selbst am Umzugstag ist das Haus immer noch eine Baustelle. Die Nerven des Paares liegen blank und es kommt zum Streit. Sabine packt ihre Siebensachen und ergreift die Flucht. Lässt sie Michael wirklich im Stich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt