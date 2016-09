RTL II 07:30 bis 09:40 Komödie Das Geheimnis meines Erfolges USA 1987 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Brantley Foster, der auf einer Farm irgendwo in Kansas aufgewachsen ist, träumt davon, seinen Weg in New York zu machen. Kurzerhand verlässt der naive, blauäugige Jüngling seine Heimat-Farm und macht sich auf den Weg in den "Big Apple", wo er dank seines wohlhabenden Onkels Howard Prescott einen reichlich öden Job in der Poststelle eines großen Unternehmens bekommt. Einige Zeit ist Brantley dennoch recht zufrieden mit seinem Job. Doch als er sich eines Tages in die junge, attraktive Managerin Christy Wills verliebt, die natürlich keinerlei Interesse an dem Büro-Boten hat, muss sich Brantley etwas einfallen lassen. Als er im Haus ein leerstehendes Büro entdeckt, beschließt er, alles auf eine Karte zu setzen: Er hängt ein fiktives Namensschild an die Tür, richtet sich in dem Büro ein und gibt sich als neuer Manager aus, nur um Christy Wills auf diese Art zu beeindrucken. Doch weil er auch noch die Miete für sein schäbiges Appartement bezahlen muss, arbeitet er "nebenbei" weiter als Bote im Haus. Tatsächlich zeigt sich Christy von dem "neuen" Manager beeindruckt, auch wenn sie nicht genau einschätzen kann, was er eigentlich tut. Zwar kommt er trotz allem nicht an Christy heran, weil sie ein Verhältnis mit seinem Onkel Howard hat, aber dafür hat Howards Ehefrau Vera - seine Tante - ein Auge auf Brantley geworfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael J. Fox (Brantley Foster / Carlton Whitfield) Helen Slater (Christy Wills) Richard Jordan (Howard Prescott) Margaret Whitton (Vera Prescott) John Pankow (Fred Melrose) Christopher Murney (Barney Rattigan) Gerry Bamman (Art Thomas) Originaltitel: The Secret of My Success Regie: Herbert Ross Drehbuch: Jim Cash, Jack Epps Jr., A. J. Carothers Kamera: Carlo di Palma Musik: David Foster Altersempfehlung: ab 12