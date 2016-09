RTL II 05:35 bis 07:30 Komödie Auf die harte Tour USA 1991 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nick Lang ist der angesagteste Action-Star Hollywoods. Doch er hat es satt, immer nur den smarten Helden zu spielen. Einmal einen richtigen Cop darzustellen - das ist sein großer Traum. Und mit seinem nächsten Streifen scheint dieser auch in Erfüllung zu gehen. Klar, dass Nick diese Rolle nicht unvorbereitet annimmt. Er sagt alle seine Termine ab und heftet sich dem knallharten Cop John Moss an die Fersen. Dummerweise sieht Moss es nicht als seinen Job, den Babysitter für verweichlichte Hollywood-Stars zu spielen. Schließlich muss er den Party-Crasher, einen offenbar geistesgestörten Massenmörder, dingfest machen. Dementsprechend wütend ist er, als Nick die Verhaftung des Mörders vermasselt. Dass der Yuppie aus der Traumfabrik dann auch noch Moss' Beziehung strapaziert, bringt das Fass endgültig zu Überlaufen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael J. Fox (Nick Lang / Ray Casanov) James Woods (Detective John Moss) Annabella Sciorra (Susan) Penny Marshall (Angie, Nicks Agentin) Stephen Lang ("Party Crasher") LL Cool J (Detective Billy) John Capodice (Detective Grainy) Originaltitel: The Hard Way Regie: John Badham Drehbuch: Lem Dobbs, Daniel Pyne, Michael Kozoll Kamera: Donald M. McAlpine, Robert Primes Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 16