RTL Plus 21:55 bis 22:40 Dokusoap Helfer mit Herz D 2007 Stereo Merken Den 21. April des vorletzten Jahres wird Ulrike (36) wohl niemals vergessen. Wie jeden Tag kam ihr Mann Michael (41) zum Essen heim, bevor er zurück an seine Arbeit ging. Das war das letzte Mal, dass sie mit ihrem Michael sprechen konnte. Am späten Nachmittag fand sie ihn dann bewusstlos auf dem Rasen, den er zu mähen begonnen hatte. Alle Versuche des Notarztes blieben erfolglos, im Krankenhaus stellten die Ärzte bei Michael einen Herzstillstand fest und versetzen den Familienvater ins Wachkoma. Bis heute liegt Michael dort im Tiefschlaf, ist angeschlossen an Geräte, die ihn künstlich an ein Leben binden, an dem er selbst nicht mehr teilnimmt. Für Ulrike und ihre Kinder Celine (7), Pierre (6), Josefine (3) und Joline (2) ein entsetzlicher Zustand! Mittlerweile steckt die Familie auch in große finanziellen Schwierigkeiten, denn Ulrike muss mit nur 250 Euro im Monat über die Runden kommen - mehr gestehen ihr die Ämter nicht zu, denn die angebotenen Jobs kann sie wegen ihrer Kinder nicht annehmen. Überdies lebt die fünfköpfige Familie in einer viel zu teuren Wohnung - die Kraft für einen Umzug hat Ulrike jedoch längst nicht mehr... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Int-Veen Originaltitel: Helfer mit Herz