Reportage Titus Dittmann - Der Skateboard-Pionier D 2016

Sie haben Neues geschaffen und mit ihren Ideen die Welt verändert: Pioniere aus Nordrhein-Westfalen. Eine herausragende Persönlichkeit aus Münster ist der Skateboard-Pionier Titus Dittmann.Schon als Kind passt er nicht in die Norm: 'Wenn ihr nichts werden wollt, werdet wie Titus', warnt ein Lehrer die Mitschüler des Jungen, der einfach nicht stillsitzen kann. Vielleicht ist es mit so einer Vorgeschichte nur logisch, dass Titus Dittmann Mitte der achtziger Jahre seinen sicheren Beruf als Lehrer an den Nagel hängt, um aus seinem Wohnzimmer heraus Bretter auf vier Rädern zu verkaufen. Skateboards - damals haben die wenigsten überhaupt von dem neuen Trend gehört. Am Anfang stehen Euphorie und Unternehmergeist. Titus Dittmann importiert Achsen und Bretter aus Kalifornien und veranstaltet lokale Skate-Events. Doch es dauert nicht lange und das beschauliche Münster, von wo aus Titus sein Imperium aufbaut, wird international ein Begriff. Dittmann ist nicht der erste auf dem deutschen Skateboard-Markt, aber der erfolgreichste: TITUS wird zur Trend-Marke mit Millionenumsätzen. Und Dittmann wird zum 'Aushängeschild einer Szene, die keine Aushängeschilder mag', heißt es später in einem Artikel über ihn. Anfang 2000 rutscht das Unternehmen in eine schwere Krise. Der geplante Börsengang platzt. Doch für Titus Dittmanns Leben gilt ebenso wie für das Skateboardfahren: Wer hinfällt, muss wieder aufstehen und den Trick nochmal versuchen.Zunächst verpfändet Titus Dittmann bis auf seine Oldtimer seinen gesamten Besitz und kauft sich dann von Banken und Investoren frei, um wieder das Sagen in der eigenen Firma zu haben. Es folgen harte Jahre, doch seit 2007 schreibt das Unternehmen erneut schwarze Zahlen. Inzwischen liegt die Titus GmbH, Europas größter Anbieter von Skateboards und Streetwear, fest in den Händen von Sohn Julius. Brigitta Dittmann ist eine von drei Geschäftsführern und zuständig für die Finanzen. Für Titus Dittmann selbst ist deshalb aber mit 67 Jahren noch nicht Zeit für den Ruhestand: Er steht immer noch auf dem Skateboard, lehrt als Dozent an der Universität Münster und ist mit seiner Hilfsorganisation skate-aid auf vier Kontinenten aktiv. In Krisen-, Kriegs- und Entwicklungsgebieten lernen Kinder das Skaten. Frei nach Titus Dittmanns Motto: Hinfallen, aufstehen, weitermachen! Die Dokumentation "Titus Dittmann - Der Skateboard-Pionier" erzählt vom Mut und der Durchsetzungskraft des Unternehmers, von Ecken und Kanten, aber auch von den Menschen, auf die er seit Jahrzehnten baut. Wir begleiten den unangepassten Anpacker zurück zu seinen Wurzeln, in die kleine Stadt Kirchen an der Sieg. Hier lernte Titus Dittmann auch seine spätere Frau Brigitta kennen, die gemeinsam mit ihm von der ersten Stunde an das Unternehmen führt.

Originaltitel: Titus Dittmann - Der Skateboard-Pionier Regie: Marika Liebsch