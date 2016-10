ONE 23:35 bis 01:05 Drama Philomena - Eine Mutter sucht ihren Sohn GB, USA, F 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als junge Frau ungewollt schwanger, wurde Philomena Lee in einem irischen Schwesternheim einst ihr Sohn weggenommen und zur Adoption freigegeben. Erst 50 Jahre später beschließt sie, nach ihm zu suchen. Dabei bittet die Katholikin ausgerechnet den zynischen Journalisten Martin Sixsmith, der aus ihrer schmerzhaften Geschichte eine Zeitungsstory machen will, um Hilfe. Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn muss das ungleiche Gespann nicht nur Mauern des Schweigens überwinden, sondern auch emotionale Belastungsproben meistern. Gekonnt zwischen Tragik und Humor balancierend, setzte Stephen Frears eine authentische Begebenheit in Szene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Philomena) Steve Coogan (Martin Sixsmith) Michelle Fairley (Sally Mitchell) Sophie Kennedy Clark (Philomena, jung) Anna Maxwell Martin (Jane) Barbara Jefford (Schwester Hildegarde) Sean Mahon (Michael) Originaltitel: Philomena Regie: Stephen Frears Drehbuch: Steve Coogan, Jeff Pope Kamera: Robbie Ryan Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6