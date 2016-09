ONE 11:30 bis 13:00 Dokumentation Bouzkachi - der Pferdekampf aus Persien Das Lied der Steppe F, USB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Pferdekampf aus Persien, genannt Bouzkachi, ist ein uralter Wettkampf. Im heutigen Usbekistan ist jede Gelegenheit recht für ein 'Bouzkachi'. Das kann eine Hochzeit, eine Verlobung, das Erntedankfest sein - so werden soziale Bindungen zwischen den Dörfern und Volksstämmen gepflegt und gestärkt.Dutzende Reiter kämpfen um ein Schaffell, das sie in der Mitte eines Kreises ablegen müssen. Jede Art von Schlägen ist erlaubt. Es ist ein kleines Königreich des einfachen Mannes, denn die Trophäe für den Sieger ist die Liebe der schönen Frau Mohabat, die den ganzen Winter auf die Rückkehr der Ritter gewartet hat. Der Pferdekampf aus Persien, genannt Bouzkachi, ist ein uralter Wettkampf. Im heutigen Usbekistan ist jede Gelegenheit recht für ein 'Bouzkachi'. Das kann eine Hochzeit, eine Verlobung, das Erntedankfest sein - so werden soziale Bindungen zwischen den Dörfern und Volksstämmen gepflegt und gestärkt. Dutzende Reiter kämpfen um ein Schaffell, das sie in der Mitte eines Kreises ablegen müssen. Jede Art von Schlägen ist erlaubt. Es ist ein kleines Königreich des einfachen Mannes, denn die Trophäe für den Sieger ist die Liebe der schönen Frau Mohabat, die den ganzen Winter auf die Rückkehr der Ritter gewartet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bouzkachi, le chant des steppes Regie: Jacques Debs Drehbuch: Jacques Debs Kamera: Rifkat Ibragimov Musik: Volkan Gumuslu, Sverrir Guðjónsson, Burhan Öçal