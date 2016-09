tagesschau24 12:15 bis 13:00 Dokumentation Das Experiment mit Linda Zervakis Was unsere Körpersprache verrät D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Für "Das Experiment" wagt sich Journalistin und "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis in den Nahbereich von Menschen: Wann wird Nähe akzeptiert und ist wohltuend? Und wann wird aus nah zu nah? Wohl kaum ein anderes Thema begleitet einen tagtäglich häufiger als Nähe und Distanz, meistens unbewusst. Auf dem Weg zur Arbeit in Bus oder Bahn, in der Kantine oder im Restaurant, beim Shoppen in der Fußgängerzone oder abends in der Bar: Jedes Mal, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, sendet einem das Unterbewusstsein Signale wie: Stopp! Keinen Zentimeter näher! Oder eben auch: Los! Näher ran! Schade ist nur, dass das Unterbewusstsein nicht immer gleich weiß, was das Gegenüber gerade so empfindet: Wie nah will er einem kommen? Wie nah man selbst ihm? Wann ist nah zu nah? Und was ist, wenn aus Nähe Gefahr wird? Linda Zervakis probiert es aus und überschreitet in verschiedenen sozialen Experimenten ganz bewusst die vielen ungeschriebenen Gesetze von Nähe und Distanz. Wie verhalten sich Menschen, wenn man sich zum Beispiel auf die gleiche Stufe der Rolltreppe stellt? Oder in der U-Bahn drei Plätze einnimmt? Oder in der Fußgängerzone gar auf Körperkontakt aus ist? Wie gehen andere Kulturen mit Nähe und Distanz um? Warum haben Menschen in vielen anderen Ländern ein ganz anderes Verständnis davon, was Nähe bedeutet? Warum gelten Deutsche weltweit als eher distanziert, wo ihnen doch Nähe nachweislich genauso gut tut wie dem Rest der Welt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Linda Zervakis Originaltitel: Das Experiment mit Linda Zervakis Regie: Tobias Lickes/Matthias Bremer