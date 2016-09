tagesschau24 06:30 bis 07:15 Reportage betrifft Gute Pflege - Eine Frage der Haltung? D 2016 Live TV Merken Brigitte Rogowski ist 92 und hatte sich bis zuletzt gewehrt in ein Heim zu ziehen. Doch nach einem Sturz ging es nicht mehr anders sie hatte Glück und kam ins Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Hier legt man Wert auf Zuwendung, Mitmenschlichkeit, gesundes Essen und abwechslungsreiche Tagesgestaltung. Und das zu durchschnittlichen Pflegesätzen. Gute Pflege - also eine Frage der Haltung? Was macht gute Pflege im Heim aus und warum gibt es so wenige Heime mit wirklich guter Pflege? "betrifft"-Autorin Daniela Agostini untersucht am Beispiel eines guten Heims, wie trotz der marktüblichen finanziellen Bedingungen sehr qualitätsvolle und sehr menschenwürdige Pflege möglich ist. Sie fragt, woran genau gute Pflege sichtbar ist und in welcher Weise sie sich auf die pflegebedürftigen alten Menschen im Heim positiv auswirkt. "betrifft" begleitet Menschen in einem Heim, das sich den Anspruch gesetzt hat: Hier soll der alte Mensch ein Umfeld und eine Atmosphäre antreffen, die seinem Leben zu Hause nahe kommt und in dem er sich aufgehoben fühlen kann. Die Bewohner werden in ihrer Selbständigkeit und Individualität gefördert. Man möchte mit ihnen Normalität leben und sie wertschätzend unterstützen, ihren Lebensabend in Freude und Würde zu verbringen. Der renommierte Pflegekritiker Claus Fussek begleitet den Film als Experte und berichtet von zahllosen erschütternden Schicksalen: Verwahrloste Heimbewohner, Mitarbeiter im Burnout, Pflegenotstände, und er stellt die Frage, warum Pflege so sein muss. Er zeigt aber auch, wie es anders geht und was es dazu braucht. Der Film ist ein Plädoyer fürs Hinsehen, fürs Einbringen und deutlich machen, dass Alter unsere Zukunft ist. Heime mit dem Fokus auf Mitmenschlichkeit und Menschenwürde können für alle Impulse geben, wie man zukünftig mit dem Alter und alten Menschen zugewandter und humaner umgehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Claus Fussek (Pflegekritiker) Originaltitel: betrifft