RTL NITRO 00:35 bis 01:20 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Feindliche Übernahme D 2005 Günther Fallada ist ein alter Freund von Autobahnpolizist Dieter Bonrath. Er ist Geschäftsführer eines Busunternehmens, das kurz vor dem Konkurs steht. Bonrath beauftragt seinen Freund, das 'Cobra'-Team zu einem Bowling-Turnier zu fahren. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall. Wie sich später heraus stellt, waren die Bremsen des Busses manipuliert worden. Die Cops Tom Kranich und Semir Gerkhan vermuten zunächst einen Anschlag auf die Autobahnpolizei. Fallada hingegen glaubt, dass der Anschlag ihm galt und sein größter Konkurrent, Timo Bresser, der Falladas Busunternehmen übernehmen will, dahinter steckt. Fallada sucht Bresser zu Hause auf und macht dabei eine schreckliche Entdeckung: Bresser ist tot. Gerade als Fallada die vermeintliche Tatwaffe aufhebt, betritt Bressers Ehefrau das Zimmer. Panisch ergreift Fallada die Flucht und sucht Hilfe bei Bonrath. Dieser glaubt an seine Unschuld und rät ihm, sich zu stellen. Doch Fallada will fliehen. Können die Cops Falladas Unschuld beweisen? Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Chrissy Schulz (Patricia Bresser) Jockel Tschiersch (Günther Fallada) Klaus Zmorek (Timo Bresser) Caroline Schreiber (Iris Fallada) Simon Böer (Axel Schneider) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Carmen Kurz Drehbuch: Alexander Kraus, Roland Leyer, Christian Heider Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12