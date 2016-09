RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Spurlos D 2010 2016-10-01 23:45 Merken Ben und Semir werden bei der Verfolgung zweier Raser Zeuge, wie ein Wagen abgedrängt und der Fahrer erschossen wird. Für Streifenpolizist Dieter Bonrath ist der Tote kein Unbekannter: Es handelt sich um Rick Faber, der gemeinsam mit Bonraths Sohn Jochen eine Security-Firma betreibt. Da Faber wegen Drogenbesitz vorbestraft ist und eine Million Euro in seinem Auto liegen, vermuten Ben und Semir einen Mord unter Dealern. Als die beiden Kommissare die Wohnung von Faber durchsuchen, finden sie einen Entwurf für einen Erpresserbrief. Gleichzeitig werden Bonrath und sein Sohn Jochen in der Security-Firma überfallen und entführt. Um Bonraths Leben zu retten, müssen Ben und Semir herausfinden, wen Faber erpresst hat und womit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Ben Jäger) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Gerkan) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Daniela Wutte (Susanne König) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Ingo Regenbogen Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich Altersempfehlung: ab 16