RTL NITRO 06:15 bis 07:05 Actionserie CHiPs Falscher Alarm USA 1978 HDTV Eine ungewöhnlich hohe Zahl von Anrufen hält die Einsatz-Zentrale der Highway-Patrol in Atem. Auch Krankenwagen und Feuerwehr werden ständig alarmiert, obwohl sich nirgendwo ein Unfall ereignet hat. Die in Bereitschaft versetzten Beamten fahren zu dem angegebenen Unfallort, finden aber lediglich eine riesige Boa Constrictor, die in einem illegal geparkten Auto gefangengehalten wird. Jon und Ponch sind ratlos. Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brad David (Walt) Brodie Greer (Baricza) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Charlene Dallas (Ruth) Originaltitel: CHiPs Regie: John Florea Drehbuch: Jim Carlson, Terrence McDonnell, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker