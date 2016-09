RTL 22:30 bis 00:25 Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies D 2016 2016-10-01 02:15 Stereo 16:9 HDTV Neu Merken Auftakt zur 3. Staffel. Mit einem neuen Konzept geht es in die 3. Staffel "Adam sucht Eva": Neben elf „Normalo“-Singles verschlägt es diesmal auch sieben Prominente auf eine einsame Insel in der Südsee. Es machen sich u.a. Moderator Peer Kusmagk, Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel, Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer und Sängerin Leo Bartsch ("Queensberry") nackig. – Sieben Folgen, Sa. bis Fr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peer Kusmagk (Moderator), Sarah Joelle Jahnel (Ex-DSDS-Kandidatin), Janina Youssefian (Model), Janni Hönscheid (Surferin), Daniel Köllerer (Ex-Tennisprofi), Leo Bartsch (Sängerin und Songwriterin), Ronald Schill (Jurist und Ex-Politiker), Max (29, aus Ess Originaltitel: Adam sucht Eva - Promis im Paradies