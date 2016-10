BR Fernsehen 23:30 bis 01:35 Drama Das Leben der Anderen D 2006 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Fünf Jahre vor dem Fall der Mauer versucht der DDR-Staat, seinen Machtanspruch mit einem perfiden System aus Kontrolle und Überwachung zu sichern. Während die Bespitzelten nichts ahnen dürfen, weckt ihre Lebensweise bei einem der heimlichen Beobachter, dem linientreuen Stasi-Hauptmann Wiesler, die Sehnsucht nach mehr. Bald wird dem Spion die Armseligkeit seines Daseins bewusst, und er beginnt zu zweifeln. Doch der Überwachungsapparat ist nicht mehr zu stoppen. Ost-Berlin, im November 1984: Oberstleutnant Anton Grubitz setzt den linientreuen Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler auf den erfolgreichen Dramatiker Georg Dreymann und seine Lebensgefährtin, den Theaterstar Christa-Maria Sieland, an. Von der Überführung der vermeintlichen Regimegegner verspricht er sich einen Karriereschub. Womit er nicht gerechnet hat: Das intime Eintauchen in "das Leben der Anderen" - in Liebe, Literatur, freies Denken und Reden - macht Wiesler die Armseligkeit seines eigenen Daseins bewusst. Seine Spitzeltätigkeit eröffnet ihm eine nie gekannte Welt, der er sich immer weniger entziehen kann. Doch der Überwachungsapparat ist nicht mehr zu stoppen. Ein gefährliches Spiel beginnt, das die bisherige Liebe zwischen Dreymann und Sieland in den Abgrund reißt und Wieslers bisherige Existenz vernichtet. Bis die Mauer fällt, haben alle einen hohen Preis gezahlt. Danach beginnt eine andere Welt. Florian Henckel von Donnersmarcks Spielfilmdebüt "Das Leben der Anderen" entstand als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und wurde für alle Beteiligten zu einem überragenden Triumph. Alleine in Deutschland sahen mehr als zwei Millionen Zuschauer das aufwühlende Drama um Macht und Ohnmacht, Liebe und Verrat im Kino. Zu den unzähligen Preisen, mit denen "Das Leben der Anderen" ausgezeichnet wurde, zählen der "Deutsche Filmpreis" für den besten Spielfilm, die beste männliche Haupt- und Nebenrolle (Ulrich Mühe und Ulrich Tukur), die beste Regie und das beste Drehbuch (beide Preise für Florian Henckel von Donnersmarck), die beste Kamera (Hagen Bogdanski) und das beste Szenenbild (Silke Buhr). Beim "Bayerischen Filmpreis" 2006 wurde der Film ebenfalls für den besten Hauptdarsteller, das beste Drehbuch, die beste Nachwuchsregie und die besten Nachwuchsproduzenten ausgezeichnet. Zu den vielen ausländischen Preisen zählen der "Europäische Filmpreis" für den besten europäischen Film und als Krönung des Preissegens schließlich der Oscar 2007 für den besten fremdsprachigen Film. "Florian Henckel von Donnersmarck ist mit seinem Spielfilmdebüt ein äußerst bemerkenswertes Zeitbild gelungen, in seiner Originalität und Komplexität durchaus ein Unikat. ... Die stimmige dramaturgische Balance, der Nuancenreichtum, die Sicherheit und Sensibilität der Inszenierung sowie die Darstellerleistungen sind von herausragender Qualität." (Begründung der Filmbewertungsstelle Wiesbaden für die Verleihung des Prädikats "Besonders wertvoll") In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Hauptmann Gerd Wiesler) Martina Gedeck (Christa-Maria Sieland) Sebastian Koch (Georg Dreyman) Ulrich Tukur (Oberstleutnant Anton Grubitz) Thomas Thieme (Minister Bruno Hempf) Hans-Uwe Bauer (Paul Hauser) Volkmar Kleinert (Albert Jerska) Originaltitel: Das Leben der Anderen Regie: Florian Henckel von Donnersmarck Drehbuch: Florian Henckel von Donnersmarck Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Stéphane Moucha, Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12