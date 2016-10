BR Fernsehen 16:15 bis 16:45 Diskussion Unter vier Augen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken In der ehemaligen DDR geboren, reiste Christine Theiss 1984 nach Fürsprache durch Franz-Josef Strauß mit den Eltern und dem jüngeren Bruder aus. In der elterlichen Praxis für Allgemeinmedizin in Bayreuth wurde ihr Interesse an einem Medizinstudium geweckt - aber da war sie bereits einer Sportart verfallen: dem Kickboxen. Mit elf Jahren bestritt sie den ersten Wettkampf. Christine Theiss studierte nach dem Abitur Humanmedizin und machte dann ihr Staatsexamen, um im Anschluss zu promovieren. Trotzdem entschied sie sich, Sportprofi zu werden. Sieben Jahre lang war sie auf der Erfolgsspur und schlug alle Konkurrenten im Vollkontakt-Kickboxen ins Feld - bis zur Weltmeisterschaft. Bei Nina Ruge erzählt Christine Theiss, wie sie es geschafft hat, in der TV-Branche Fuß zu fassen, warum ihr das Privatleben mit ihrem Mann und der kleinen Tochter wichtiger als alles andere ist, und warum sie sich ehrenamtlich in einer Rettungshundestaffel engagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Ruge Gäste: Gäste: Dr. Christine Theiss (Ärztin) Originaltitel: Unter 4 Augen