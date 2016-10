Sat.1 03:30 bis 05:15 Krimi Tequila Sunrise - Eine gefährliche Mischung USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drogendealer Dale und Polizist Nick kennen sich schon seit der Highschool. In einer großangelegten Aktion soll der Großdealer Carlos nun verhaftet werden. Dafür lockt der Drogenfahnder Maguire Dale in eine Falle. Nick muss sich nun entscheiden, ob er seinem alten Freund aus der Patsche hilft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Dale "Mac" McKussic) Michelle Pfeiffer (Jo Ann Vallenari) Kurt Russell (Lt. Nick Frescia) Raul Julia (Carlos / Escalante) J. T. Walsh (Hal Maguire) Gabriel Damon (Cody McKussic) Arliss Howard (Gregg Lindroff) Originaltitel: Tequila Sunrise Regie: Robert Towne Drehbuch: Robert Towne Kamera: Conrad L. Hall Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12