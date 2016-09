Sat.1 22:40 bis 23:55 Boxen ran Boxen: WM Kampf Jürgen Brähmer vs. Nathan Cleverly D 2016 Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Jahnsportforum Neubrandenburg will Jürgen Brähmer seinen WBA-WM-Titel im Halbschwergewicht gegen Nathan Cleverly verteidigen. Bereits zwei Mal hätten sich der Schweriner und der Waliser im Ring begegnen sollen, doch beide Kämpfe wurden aus unterschiedlichen Gründen abgesagt. Nun ist Brähmer voll motiviert: "Cleverly ist einer der besten Halbschwergewichtler weltweit, boxt einen offensiven Stil. Das wird ein heißer Tanz, doch mit Unterstützung der Fans werde ich ihn schlagen!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie