Sat.1 14:10 bis 15:05 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Ein Polizist an einem mobilen Radargerät ruft seine Kollegen, weil sich drei Jugendliche bereits mehrfach in obszönen Posen haben blitzen lassen und ein Verkehrsrisiko darstellen. Werden die Beamten das Trio finden? - Ein Spaziergänger zeigt ein Punker-Pärchen wegen "Wildcampens" an. Bei der Klärung des Sachverhalts machen die Beamten in Campingwagen der beiden eine unerwartete Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife