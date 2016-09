Sat.1 12:15 bis 13:15 Dokusoap Anwälte im Einsatz D 2015 16:9 HDTV Merken Anke traut ihren Augen nicht, als sie ihre minderjährige Tochter Kira beim Live-Strippen vor ihrem Laptop erwischt! Als Kira ihrer Mutter mit dem 35-jährigen David auch noch den Mann vom Bildschirm als ihren Freund vorstellt, spürt Anke, dass sie schnell handeln muss. Sie setzt sich sofort mit Anwältin Brygida Braun in Verbindung. Die erfahrene Juristin braucht nicht lange, um zu wissen, dass sich Kira in höchster Gefahr befindet! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anwälte im Einsatz