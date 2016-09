Sat.1 06:30 bis 07:30 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Victoria ist angeklagt, den mit Tequila beladenen Van ihres Ex-Freundes Burkhard beschädigt zu haben. Ihr wird vorgeworfen, mit dem Van in die Schließfächer vor Burkhards Club gerast zu sein und die Ladung anschließend an herbeieilende Gäste ausgegeben zu haben. Wollte sie sich an ihrem Ex rächen? Steckt sie tief im Drogensumpf? Oder hat ein konkurrierender Cub-Besitzer, der Burkhard die Eröffnungsfeier ruinieren wollte, die Finger im Spiel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold